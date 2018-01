Sobre este último ítem, la morocha volvió a mostrarse crítica con el Gobierno de Cambiemos y recordó cómo fue el momento en que habló públicamente de política: "No estábamos acostumbrados. Necesité hacerlo, fue desconcertante para mí también. No tuve real noción de que mis palabras podían generar tanto revuelo", arrancó a contar sobre el tema. "Creo que estaba demasiado separado quien yo era de lo que yo mostraba. Entonces dije 'necesito mostrarme'", afirmó luego.

"Lo que vino fue dificilísimo. Hubo campañas en contra de lo que se te ocurra", recordó. Más tarde, analizó la situación del país: "En este momento están pasando cosas que a mí no me gustan. Siento una absoluta desconexión con la sensibilidad social".

"No puede estar bien que haya gente que tenga 100 mil hectáreas y gente que no tenga donde vivir, o yates y millones de dólares y alguien no tenga para comer. Creo que habría que tener un tope", añadió.

"Estamos acrecentando esa brecha. A mí me duele el hambre. A mí me va bien, pero quiero que a todos les vaya bien. No es que vos trabajas 11 horas y te va genial y no le va bien al que no labura. Yo conozco un montón de gente que trabaja 14 horas por día y le va como el orto", consideró.

Además de lo expuesto anteriormente, Florencia recordó una impresionante anécdota que le tocó vivir: "Volvía del teatro hace muchos años y había un Audi de los más caros y en medio de la avenida Libertador un pibe tirado, con las esposas puestas y rodeado por siete policías. El hombre del auto le gritaba y, sin justificar el robo, el pibe tirado le gritaba 'Tengo hambre'".

"Necesitamos gobiernos que miren a los que tienen hambre y no a los que tienen el Audi", concluyó.