Flor Vigna: "Tenía muchos nervios pero la gente volvió a aparecer"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Flor Vigna es la primera finalista del "Bailando" y dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre su hazaña y el voto a favor de la gente en el teléfono.





"Es una locura llegar acá. Me acuerdo haciendo la fila de 80 mil cuadras para entrar al programa. Cuando me llaman para bailar con Pepe el año pasado me tocó un compañero que me enseñó un montón y que me daba lugar. Pero yo era una soñadora, no era nada más que eso. Después se fueron dando las cosas", comentó Flor.





"Así llegó este año. Fue un día muy largo ayer, me levanté a las cinco de la mañana para grabar desde temprano y después ensayar y luego ir a ShowMatch. Estaba con mucha carga pero en cada laburo la gente me daba linda energía", recordó la rubia.





Y añadió: "Piquín y Macarena son re copados, cero competitivos, les tenía respeto porque son bailarines increíbles. Si no son los mejores bailarines de Argentina están por un pelo si no lo es. Tenía muchos nervios y ellos ganaron 4 a 0 en el baile, ellos se lo merecían. La gente con su amor volvieron a aparecer, ya habían dejado mucho dinero en la anterior instancia".