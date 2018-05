Flor Vigna Vigna, actriz de "Simona" se mostró sorprendida por los rumores que circularon en las últimas horas de un acercamiento con El Chueco Adrián Suar

"Ni sabia de esto, a mí no me aparecen los likes de Adrián, viste que aparecen tantos likes y sólo dos o tres nombres arriba, que son la gente que vos seguís, por eso nunca vi eso", comentó la rubia, que viene de separarse de NIcolás Occhiato tras cuatro años de noviazgo.



"A Adrián nunca lo pude conocer tanto porque él estaba con el proyecto de Fox y no estaba mucho en Pol-Ka. La única vez que pude hablar con él fue por trabajo cuando me eligieron y me contactó el equipo de producción que iba a estar en la novela (Simona)".

Y finalizó: "No tuve el gusto de hablar mucho con Adrián Suar. Uno igual se termina acostumbrando que se diga cualquier cosa pero después termina en evidencia que no es así".