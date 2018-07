Florencia de la V fue tapa de revista Gente y allí dejó bien en claro su postura hacia Lizy Tagliani y su humor.

"Ella (Lizy) me encanta, pero su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad, en la que muchas compañeras quedaron en el camino (en referencia a los varios travesticidios). Yo le diría que lo piense, que no aporte a la confusión, que ya es hora de barajar y dar de nuevo", señaló.





Luego, llegó la respuesta de Lizy desde Twitter: