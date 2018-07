Flavio Azzaro, periodista de TyC Sports, fue tentado para el Bailando

Si bien trascendió hace tiempo una larga lista de nombres como potenciales participantes del " Bailando ", muchas de ellas ya confirmadas, la semana pasada un periodista deportivo recibió el ofrecimiento formal para sumarse a la pista de Marcelo Tinelli.





Flor Vigna , Mica Viciconte, Julián Serrano,Sofía Jujuy Jiménez, Inés (la mamá de Laurita Fernández), Jimena Barón, Gisela Berger, Soledad Fandiño, Cinthia Fernández, Laura Esquivel, Diego Ramos con Macarena Rinaldi Sol Pérez, Sofía Morandi, influencer Chapu Martínez, Anamá Ferreira, Anamá Ferreira, Floppy Tesouro , Dalia Gutmann, El Pollo Álvarez, La Gata Noelia, Eva Bargiela, Mariano de la Canal y Mariana Brey, son algunos de los apuntados para sumarse.





Flavio Azzaro, actualmente cubriendo el mundial en Rusia, fue tentado para sumarse al certamen de baile de este año.





El periodista de TyC Sports recibió el llamado de Pablo "El Chato" Prada y está analizando seriamente la propuesta. ¿Se animará a bailar?





Sobre la polémica y memes por su corte de pelo, Azzaro confió: "No es más que un corte de pelo. ¿Y el bigote? No sé cuál será el porcentaje de la población mundial que tiene bigote. El corte de pelo, me rapé a los costados y me dejé largo arriba, lo tiene un montón de gente. Está todo bien, si sirve mi corte de pelo para que la gente se divierta un ratito, bienvenido", comentó.