La Justicia penal de La Plata investiga una denuncia por presunta extorsión a Susana Giménez, en relación con cuatro videos eróticos que serían de su nieta y por los que pretendían cobrar una cifra en dólares como condición para frenar su difusión, informaron fuentes judiciales.

En el marco de esta causa, el fiscal Jorge Paolini pidió allanar la casa de quien contactó a una productora de Susana para "ponerla al tanto" de la existencia de ese material, y, con la orden de la jueza Marcela Garmendia, personal de la Dirección de Cibercrimen registró un domicilio de la localidad bonaerense de Villa Ballester (partido de San Martín).

De allí se llevaron documentación, teléfonos celulares y computadoras que serán analizadas.

El imputado en la causa es el periodista Pablo Silva, quien asegura haber sido contactado por un conocido "personaje mediático", que presuntamente le ofreció cuatro videos íntimos de "Lucía Celasco teniendo relaciones sexuales, a cambio de 8.000 dólares", explicó al diario El Día el abogado que lo representa, Darío Saldaño.

En este marco, el abogado Fernando Burlando, quien se puso a disposición de Susana Giménez y su nieta, dialogó este martes sobre el delicado asunto con El Diario de Mariana.

"No existen calificativos para los canallas que se dedican a alterar la paz de una familia por supuestas existencias de imágenes que a veces son ciertas y a veces no", arrancó Burlando.

"Susana me planteó su preocupación. Está en juego el buen nombre, la moral y la ética de su familia", aseguró el letrado.

Y agregó: "No necesitamos ninguna prueba para saber si son ciertas o no. ¿Quién no tiene en su teléfono alguna foto que lo pueda avergonzar? Tal vez la tiene para usarlo en la intimidad, o tal vez ni siquiera la use".

Además, aseguró que tanto para él como para la Justicia, el único acusado hasta el momento es el periodista Pablo Silva. "Quien pide el dinero es quien se comunica con la allegada a Susana. Ojalá pueda aclarar la situación y decir quién es la persona que le ofreció el material. Hoy, lo cañones apuntan a él", detalló.

"No hay ninguna foto o captura y se está hablando de ella como si fuese ella la protagonista de algo que no lo es y esto altera, preocupa y duele", finalizó Fernando Burlando.