"Hicieron una encuesta en la página del Trece y la gente pedía que vuelva al Bailando. Básicamente no tengo interés de volver este año porque lo que me proponen no me interesa", comentó Bal en exclusiva a PrimiciasYa.com.

"El Bailando hoy no forma parte de lo que quiero hacer. Me parece que hoy llegué a un techo, ya lo ganamos, me dio mucho el programa de Marcelo (Tinelli) pero también hay que correrse y dejar el lugar a gente nueva", argumentó.

fede bal y laurita.jpg

"Voy a ser más feliz mirándola en casa que puntuándome en la pista. Me parece que está bueno dar un paso al costado cuando sentís que ya no es para vos", finalizó Fede.

Fuente: Primicias Ya!