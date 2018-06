Separado de Laurita Fernández, Federico Bal se refugia en su familia y su trabajo. El actor le dedicó unas emotivas palabras a Santiago Bal, su papá, tras haber finalizado el rodaje de la película "Rumbo al mar".

"Estas semanas me lo abracé todo, escuche sus anécdotas, me dio consejos, reímos y lloramos. Fue algo que me debía poder trabajar con él", manifestó el actor.

Y luego remarcó: "Tiene 82 años, se la bancó como pudo. Por momentos me dio un poquito de miedo porque había que viajar, eran muchas horas de filmación. Mi papá tiene mucho aguante. Lo adoro".

Por otro lado, se refirió a la separación de Laurita: "Hoy estoy como cualquiera que se separe, estoy triste. Es algo difícil y angustiante. Nosotros hablamos y sentimos que era el momento, tal vez sea para bien. El tiempo dirá. Hoy estamos separados y el amor siempre está. Por ahora estoy abocado a mi trabajo y proyectos".

Y luego indicó: "Que hayan involucrado a Sol Pérez como tercera en discordia es cualquiera, la están errando porque no pasa nada. Si hubiese alguna historia o alguna cosa para justificar nuestra separación, pero no la hay".

Embed Te extraño tanto ! Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico) el 23 May, 2018 a las 2:44 PDT

Al ser consultado sobre si aún sigue enamorado de la protagonista de "Sugar", dijo: "Sigo enamorado de Laurita y tal vez lo siga por mucho tiempo en mi vida. Hoy no coincidimos en el mismo tiempo".

Además, habló sobre si volvería o no al programa de Pampita: "Iría a visitarlos, pero no volvería como panelista fijo. Yo la pasaba muy bien pero ahora tengo otros proyectos".

Con respecto al "Bailando 2018", fue contundente: "Siento que no es el momento de bailar, agradezco que sigan pensando en mí. El programa ese me dio muchísimo y que me sigan ofreciendo estar ahí lo agradezco".