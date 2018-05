Federico Bal ya no será de la partida de Pampita Online y este viernes, el actor, dialogó con Intrusos sobre su decisión.

"Las dos semanas que hice con Pampita la pasé genial. Se filtró el rumor de que me quería ir y que me tuvieron que retener... Pero yo no me sentí incómodo. Sí, no me siento cómodo en el rol de panelista de espectáculo y no quiero enemistarme con nadie del medio, porque tengo buena onda con todos", arrancó a explicar Federico.

"Sentarme en ese rol de panelista y tener que opinar de momentos candentes o de actualidad, me hacía sentir un poco incómodo. Pero la pasé genial", agregó.

Luego, habló del rol de Pampita como animadora: "El programa me parece muy bueno. A Caro le va muy bien, está haciendo muy bien la carrera de conductora y es muy buena entrevistando. Yo cumplí mi ciclo"

Finalmente, aclaró por qué no continuaría en el programa: "No me puedo quedar porque tengo que hacer una película con mi padre. La idea era hacer las dos semanas de arranque".





