Fantino: "Estoy ansioso por la vuelta de Animales Sueltos"

El lunes a las 23.00hs, por la pantalla de AméricaTV, vuelve " Animales Sueltos ", el programa que se convirtió en referencia política para sus televidentes.





Alejandro Fantino , el capitán del barco, mantuvo una videoentrevista para adelantar cómo será el esperado regreso: "Estoy con mucha ansiedad por la vuelta de Animales. Es un programa que tomó impacto y fuerza. Estamos casi los mismos: Fernando Carnota, Romina Manguel, Edi Zunino, el profe Espert y se suma Maxi Montenegro. Deseo que esté un año más conmigo Jorge Asís y se suma Lucas Morando para hacer sociedad".

"Tengo mucha fe que va a hacer un lindo año. Vamos a ir de 23.00 a 1.00, puede haber mano a mano en el final del programa. Una nota va tomando color cuando pasa los 30 minutos, ahí sacás cosas lindas. Además, quiero jugármela a hacer mano a mano con escritores, sociólogos, analistas, va a ir por ese lado".

El conductor y entrevistador subrayó: "Está muy duro el tema del rating. Estuve viendo los números de la TV actual. Mi análisis es que no hay mucho para buscarle la vuelta: el online te permite, por poco dinero, quedarte con alternativas de series o películas. Estuve en los Emmys el año pasado y me sorprendió que perdieran los gigantes de la industria, como O Globo o HBO".





"Contra lo que no puede competir eso es contra lo periodístico. Si marchó Moyano, el análisis no te lo hace Netflix. Algo en vivo y con actualidad. Todavía no puede competir este tipo de contenidos y nuevas formas".

"El lunes volvemos en mi pantalla, mi casa y mi lugar. Va a ser un año durísimo en todo sentido. Hay mucha agresividad en redes, en la calle. El principal desafío para un comunicador hoy en día, es cómo resistir los comentarios. Escribís una nota y estoy seguro que ves qué te pone la gente. Solamente veo mi Twitter en la radio. Después tengo una cuenta fantasma para ver las tendencias y qué va pasando. Si hago Animales Sueltos con mi cuenta abierta, alguna mano te entra. A veces, se hace difícil esquivar las balas", cerró el animador.





La videoentrevista, acá: