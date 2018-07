Facundo Mazzei: "Con Jimena por suerte pudimos hablar tranquilos"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Facundo Mazzei, integrante de la obra "Siddartha" en calle Corrientes y quien bailará con Flor Vigna en el "Bailando 2018", dialogó en exclusiva con el sitio PrimiciasYa.com.





"Volver es un placer para mí. Es un lugar muy importante en el cual yo crecí y básicamente me formé también. Venía de bailar folclore y estuve muchos años trabajando para Marcelo. Esa pista es un placer y es lindo volver", comentó Mazzei.





"Que me hayan llamado para acompañar a la campeona, Florencia, también es un placer. Ella baila increíble y es una artista completa y sensible, me gusta poder estar con ella. Tenemos un equipo hermoso", agregó feliz sobre lo que viene.





Y sobre sus diferencias con Barón que quedaron cuando fueron dupla de baile en 2011, comentó: "Con Jimena pudimos hablar en estos días. Nosotros por suerte ya habíamos arreglado las cosas. Yo estaba bastante apenado porque en diez años del Bailando siempre tuve excelente relación con todas mis compañeras y con ella había quedado más o menos las cosas".





"Por suerte todo se aclaró y pudimos hablar tranquilos, nos vamos a cruzar y va a estar todo bien. Yo la admiro mucho, es una artista tremenda también. Sabía que tarde o temprano íbamos a poder charlar bien", finalizó Facu.