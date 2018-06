En medio de la internación de Morena Rial, la mediática Natacha Jaitt nombró en un tuit al ex novio de la joven, Facundo Ambrosioni. Fiel a su estilo tira bomba sin el mínimo sustento y cordura para hablar de terceros, Jaitt puso de manera amenazante que le recomienda al padre del jugador de Temperley que deje de llamar a Morena.





El papá de Facundo está detenido por presunta asociación ilícita y cuando se comunica con su ex nuera lo hace desde la cárcel. "Mi papá habla con ella porque ella siempre lo consideró un padre. Lo conoce antes que a mí. Él la llama aunque nosotros no estemos juntos. Y tiene comunicación con ella porque ella siempre le dijo que lo quería mucho", confirmó Facundo Ambrosioni.

Y agregó: "Se están diciendo muchas barbaridades de mi papá cuando no es así: no robó, no mató a nadie, dijeron que está preso por estafa y lo está por asociación ilícita. Más que nada salgo a hablar por mi familia. A mí no me importa porque sé lo que soy yo y lo que es mi familia, ya me acostumbré, pero mi a mi familia le duele".

Morena Rial anunció su separación de Facundo Ambrosioni

El deportista dijo haberse cruzado solo una vez a Jaitt y que ella le pidió perdón por haber dicho que el papá de Morena paga para que su hija tenga novios futbolistas.

"Natacha una vez fue a la casa de More y me pidió perdón por las barbaridades que había dicho sobre mí y después volvió a poner estas cosas. No sé por qué lo hace. Si estaba todo bien entre nosotros. Me dijo que el tema no era conmigo pero ahora resultar ser que puso esto. Me sorprendió que lo haga. No entiendo por qué. Tal vez quiere tener más fama y repercusión. Me parece bien que se preocupe por More, igual yo le había dicho que no se junte con ella porque no me parecía buena junta. Ella sabe lo que hace. Yo no podía obligarla. Terminó siendo como decía yo. Ahora hay que esperar que se recupere de salud ella y después que salga adelante", expresó.

Facundo agregó que sale a hablar e intentar cortar el tema porque su familia no la pasa bien. Él está mucho más acostumbrado a estas cosas y no suele darle importante. "Por mi familia salgo a hablar. Yo sé lo que soy y somos nosotros. Sé lo que More hizo por mí. Se lo agradecí. Nunca le pedí nada y mi papá tampoco le pidió. Ella lo que hizo lo hizo por mí y por mi familia porque lo sintió. Sé que mi papá no es ningún delincuente. Por ese vínculo que ellos tienen es por lo que mi papá la llama aunque ya no esté conmigo. Mi familia la quiere mucho y yo la amo", finalizó.

