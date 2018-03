Una de las hijas de Fabián Doman, Constance, se encargó de confesar que está enamorada de una mujer: "Digo que soy bisexual porque sé que el ser humano necesita usar etiquetas todo el tiempo. Pero yo no necesito eso. No me considero nada. A mí me gustan las personas".





La joven contó en dicho reportaje que juntó a su padre y a su madre Evelyn Von Brocke y les contó que estaba "enamorada".

Embed amor de mi vida @queenbek Una publicación compartida de cocó doman (@coquidoman) el Nov 22, 2017 at 9:40 PST

El sitio PrimiciasYa pudo contactarse con el conductor y periodista acerca de esta confesión y reafirmó: "Los padres lo primero que tenemos que hacer en la vida es trabajar y hacer lo posible para que nuestros hijos estén bien y sean felices. Estoy muy contento porque ella está feliz, hablo de su vida personal y de su vida profesional. Estuvo en Buenos Aires hace dos semanas y la vi muy bien, madura, centrada y contenta con su vida. Eso me pone bien. Uno como padre eso es lo que más quiere. La conozco a Dilek, es una chica excepcional, extraordinaria, le ha hecho muchísimo bien a mi hija. Eso me deja tranquilo y me reconforta".





Cómo cambió la sociedad: "Creo que se discrimina mucho menos que antes gracias al esfuerzo y trabajo de mucha gente, como por ejemplo Flor de la V, que fue una adelantada para enfrentarse mediáticamente a los prejuicios. La condición sexual no debe ser motivo de análisis, no es bueno ni malo, cada uno es feliz como es. Eso pienso yo. Todo lo que tenemos que hacer es apoyar. No es materia de elogio es ser heterosexual u homosexual, no es una cuestión valorativa".

Embed amor de mi vida Una publicación compartida de cocó doman (@coquidoman) el Feb 18, 2018 at 10:33 PST

"Se avanzó mucho en los últimos años con una agenda muy positiva que yo lo llamo 'derechos civiles' y no solo tiene que ver con aceptar la elección sexual del otro, sino el matrimonio igualitario, la violencia de género, la despenalización del aborto. No estoy a favor del aborto, sino de la despenalización. Eso significa que yo no usaría la ley de matrimonio igualitario, pero sí estoy a favor de ello. Es para aquellas personas que consideren que necesiten utilizarlo bajo determinadas condiciones, con 9 o 12 semanas de gestación. Argentina está más evolucionada que otros lugares en el mundo", completó el animador de "Nosotros a la mañana".