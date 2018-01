"Ella era dominante. Eso cuesta un poco. Un ejemplo: ella está en la casa con la más chiquita cuando estoy entrenando, y después se la lleva al programa en el que ella trabaja. ¡Pero es mi día!", comentó Poroto.

"Eso cuesta un poco. Un ejemplo: ella está en la casa con la más chiquita cuando estoy entrenando, y después se la lleva al programa en el que ella trabaja. ¡Pero es mi día! Entonces le digo que la voy a buscar, y me dice que se la llevó al canal. Así, tal vez me tengo que ir hasta el canal a buscar a Sienna y después llevármela. Ella hace este tipo de situaciones para estar con la nena, pero no se da cuenta de que yo no tengo tiempo para ir hacia donde está ella. De a poco nos vamos ordenando, es todo muy prematuro. De a poco...", contó.