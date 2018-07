Con pancartas y máscaras, unas 30 jóvenes protestaron contra el fallo que condenó a cadena perpetua a Nahir Galarza por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo. La marcha se realizó el martes por la tarde, frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos, en esta Capital.





Lo cierto es que Ángel de Brito publicó una imagen de la cobertura en su cuenta de Twitter con un comentario que causó polémica: "La marcha por #NAHIR Vergüenza ajena. Como con (Carlos) Monzón, (Héctor Veira) El Bambino o (Ricardo) Barreda. Idolatran cualquier cosa", manifestó.







La exnotera de CQC, Martina Soto Pose , se molestó al leer el mensaje del conductor y salió al cruce: "¿Te parece? ¿Como Monzón? Que lo condenaron a 11 años y lo dejaban salir los fines de semana. ¿O el Bambino? Que violó a un menor, estuvo unos meses guardado y lo arregló con 100 lucas. No conozco a nadie que idolatre a Nahir. A los otros 2, un montón. Quédate con el chimento", indicó la periodista.







Como no podía ser de otra manera, De Brito no se calló y arrojó: "Mirá los noticieros, leé portales y te vas a enterar. No pudiste con un noticiero, apenas fuiste una notera de CQC. Dos reductos hipermachistas. No tengo prejuicio con el chimento. Bajate del pony flequillo y seguí apoyando a una ASESINA".