Eva Bargiela: "Mi vida no gira entorno a mi ex"

Fabián Poroto Cubero sorprendió esta semana al compartir un video en el que aparece con Eva Bargiela, la ex novia de Facundo Moyano. El futbolista y la modelo fueron contratados por una marca de indumentaria para que sean la cara de su nueva campaña.

El ex de Nicole Neumann –que hasta hace unos días estaba en pareja con Facundo Moyano– publicó en Instagram Stories un video del backstage de la producción fotográfica que realizaron este lunes.

En las imágenes, se ve a los protagonistas en medio de risas y complicidad. Además, aparecen abrazados, ya que así será la foto final de la campaña de la marca. A raíz de esta producción volvieron a surgir los rumores de romance entre Eva y Fabián.

En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Bargiela aclaró: "Son infundados esos rumores. Soy modelo, imagínate que si cada vez que me toca trabajar con un hombre surgiera un romance, hubiese tenido mil novios (risas)".

Y luego agregó: "Mi vida no gira entorno a mi ex (Moyano), y tampoco voy a salir con alguien por ser el 'ex de'... Estoy bien, sola y tranquila".