Estuvo picante

Nicole Neumann terminó de ponerle palabras al final de la relación con Facundo Moyano. Luego de que se supieran las causas de la separación, la modelo aseguró que la relación con el político es un capítulo cerrado.Lejos de sentirse triste, la rubia confesó estar "muy bien y tranquila", y se negó a hablar del Diputado. "Sólo hablo de mí", expresó ante el cronista de Los Ángeles de la Mañana.

En ese sentido, y consultada sobre si le gustaría estar nuevamente en pareja, Nicole fue clara: "No estoy desesperada por conocer a alguien, pero no soy una persona que está mucho sola".

Decidida a no hablar de nadie más, cuando le preguntaron por las fotos de la campaña que hicieron Fabián Cubero y Eva Bargiela (la ex de Moyano), la modelo fue tajante y lapidaria: "La promo minuto de fama de este año ya la cerré, no me interesa hablar de nadie".