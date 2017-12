Pampita se va de ShowMatch y Nacha Guevara es candidata principal para ocupar el lugar de la modelo en el jurado del Bailando.

Pero no todo es tan fácil en la vida. Además de un abultado sueldo, la actriz presentó una lista de exigencias si es que Marcelo Tinelli quiere contarla entre sus filas en 2018.

"El primer día que nos entrevistamos, Nacha me dijo: 'La silla mía va a 52 centímetros de alto, 75 centímetros para apoyar las manos; quiero usar un cosmetic —que es lo que se usa adelante de las luces— un 2 /11... y yo lo que hacía era escucharla y anotar", explicó Ripoll en su visita a Los Ángeles de la Mañana este jueves.

"Continuó Nacha: 'Quiero la cámara de frente no quiero cámara portátil, no quiero gran angular, quiero teleobjetivo...'. Me dio todo un listado. Eso no es obsesión, eso es saber. Después, cuando yo agarré la lista y repasé ítem por ítem, en todos Nacha tenía razón".





