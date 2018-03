La actriz y modelo Esmeralda Mitre fue sorprendida este fin de semana con quien sería su nueva pareja, Pablo Escontrela, situación que no fue desmentida en el círculo íntimo del joven empresario.

La mujer es hija del director de diario La Nación, Bartolomé Mitre, es actriz de cine y televisión, y durante 2017 incursionó en el canto, razón por la cual se presentó durante el verano con su banda "Flying Dancers".

La relación entre ambos habría surgido a partir de amigos en común y en distintas reuniones sociales. El empresario santiagueño reparte su tiempo entre sus actividades laborales en la provincia -posee una empresa ganadera y estaciones de servicios entre otros emprendimientos- y por su actividad cuenta con varios amigos en la Capital Federal a la vez que también es habitué de las playas uruguayas de Punta del Este. En febrero de este año y tras nueve años de relación con el ex ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, la actriz y el ex funcionario confirmaron su separación.

El sitio PrimiciasYa habló con Esmeralda sobre esta presunta relación amorosa y afirmó: "No me gusta esto de colocarme en el lugar de aclarar al periodismo una vez por semana algo. Principalmente porque respeto mucho a la prensa por todo lo siempre hizo y hace por mi trabajo acompañándome en todo siempre". "Quizá no estoy acostumbrada porque estuve 11 años con alguien. Pero, vuelvo a aclarar, me acabo de separar. Al Rifle lo quiero mucho es y será mi amigo, pero no salimos y estas últimas fotos que salieron son producto de que un amigo que conozco de toda la vida vino a Buenos Aires a ver a sus amigos, no a mí".

Mitre amplió: "No hablaré de él porque no es del medio y creo que no corresponde que lo haga, ni lo exponga, ya que debe ser incómodo para él. Simplemente fui a almorzar el domingo adonde voy siempre y después, como él se volvía y me quedaba de paso a mi casa, lo acompañé y lo dejé en Aeroparque".









Y para cerrar, señaló: "Si tuviera algo que esconder no hubiera ido a Hapenning. Es un lugar donde voy siempre y puede haber prensa. Igual de ahora en más, ya no aclararé. Soy soltera y puedo hacer lo que quiera cuando sea. Me verán muchas veces con alguien, podrán pensar lo que quieran y decir lo que les parezca, para eso está la libertad de prensa. Si en algún momento me enamoro y considero que es el momento de decirles, lo diré".