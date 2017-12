Es acosada

Cecilia Oviedo dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó el drama que está viviendo con un hombre, vecino de su casa, que la está hostigando hace un mes.

"Hace un mes hay una persona que anda dando vueltas por mi casa, sabe los horarios míos. La primera vez lo veo enfrente y no pasó nada. La segunda vez bajo del auto lo veo escondido atrás de un tacho de basura, se bajó los pantalones y se empezó a masturbar".

"Otro día se acercó más cuando estaba por entrar a mi casa, se me acerca hasta la puerta del edificio y yo cierro la puerta. Ahí se bajó los pantalones y otra vez se empezó a masturbar", añadió la rubia.

Oviedo hizo la denuncia policial correspondiente: "Llamé a la policía y cuando llegan lo veo a este hombre por el balcón fumando un cigarrillo enfrente. Ahí grito que yo había hecho la denuncia, bajo y los policías me dicen que no pasa nada, que el tipo vivía en la otra cuadra".

"Ahí me tomaron mis datos y se fueron. Yo llamé a mi abogado y fui a hacer la denuncia en la Comisaría Novena. No tengo los datos de esta persona que vive en la otra cuadra de mi casa. Por eso me conoce y sabe mis movimientos".

Y cerró: "Estoy indignada porque la policía no hizo nada. Hoy (martes) iré a la Fiscalía y denunciaré que los policías no tomaron los datos de este hombre que vive en la otra cuadra de mi casa".