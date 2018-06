ErgÃ¼n Demir, el nuevo gurÃº de la SelecciÃ³n

Naci贸 a miles de kil贸metros de distancia, pero a partir de su desembarco en la Argentina, donde particip贸 del " Bailando " y trabaj贸 en teatro, Erg眉n Demir abraz贸 la pasi贸n por nuestro pa铆s y se transform贸 en un hincha m谩s de la Selecci贸n.





Por eso, no deber铆a extra帽ar que el entra帽able actor, que se hizo popularmente conocido aqu铆 por su personaje de Ali Kemal en la novela Las mil y una noches, festejara la clasificaci贸n del equipo a octavos de final en el Mundial de Rusia 2018.

En di谩logo con PrimiciasYa.com desde Turqu铆a, Erg眉n manifest贸: "Ayer estuve muy ansioso con el partido ante Nigeria. Yo no soy de los que va a criticar al equipo, soy muy patriota. Despu茅s de la derrota con Croacia, estuve viendo c贸mo la prensa argentina destroz贸 a la selecci贸n y eso no lo puede entender".





Y agreg贸: "Todo el mundo est谩 mirando los partidos y cada jugador tiene conciencia de la magnitud que genera el estar ah铆. A m铆 me duele que salgan a destruir a la selecci贸n todo por hacer show televisivo, eso hacen algunos periodistas. Ahora solo hay que apoyar al equipo y decir 'Vamos Argentina'".

Al ser consultado sobre c贸mo le ir谩 a la Argentina ante Francia, dijo: "El s谩bado ganamos, si ponemos los huevos sobre la mesa vamos a ganar. No hay otra alternativa. Es una Copa del Mundo, es Octavo de Final, no hay otra posibilidad que no es ganar. Con todos estos talentos tenemos que llegar a la final. Es ahora o nunca con Lionel Messi , despu茅s esto no se podr谩 repetir".







Por 煤ltimo, cont贸 que ver谩 el partido con amigos en su casa: "Yo estoy aqu铆 en Estambul, y voy a invitar a todos mis amigos para alentar a la Argentina. Tienen que venir con la camiseta puesta, eso s铆. Es la 煤nica condici贸n".