Enojo de la ex

Después de separarse del tenista Juan Martín del Potro hace unos meses, parece que Jimena Barón ya no está sola.





La actriz y cantante está saliendo con el actor cordobés Rodrigo Romero, quien interpretó el personaje del "Potro" Rodrigo Bueno en el filme basado en la vida del cuartetero. Ya hubo viaje a Brasil juntos.



La buena onda entre ambos viene desde hace un tiempo y estarían en plena relación sentimental. Así se informó este martes en el ciclo " Los Ángeles de la mañana ", El Trece .

Hace unos días, Barón preguntada en su Twitter sobre algo que le llamó la atención y daba indicios de que le interesaba alguien.

Al parecer, la historia de amor nació durante el rodaje de la película que relata la vida del Potro Rodrigo, donde Jimena personifica a Marixa Balli, quien fue novia del Potro en la vida real.