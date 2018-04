Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Joaquín "El Pollo" Álvarez vivió un fin de semana largo por Pascuas especial al volverse a ver con su hermana Victoria de 25 años.





El conductor, de novio con Tefi Russo, se volcó a Instagram con emotivas palabras para su hermana: "Hace mucho no la veía y me alegra haber pasado la tarde con ella. La mujer más importante de mi vida me sigue "pasando el trapo" y me sigue enseñando de que se trata la vida. VICKY".









Lo cierto es que el sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el animador quien contó cómo vivió ese momento junto a su querida hermana.





"Vicky es todo lo que está bien. Estuvimos todo el día paseando, conectamos mucho, es la reina de mi corazón. La pasamos bárbaro y estaba hermosa", le confió el conductor a este medio muy emocionado.





Hace un tiempo, en una entrevista con Tomás Dente en el programa "Vino para vos", el Pollo se quebró al aire al contar la historia de su hermana.

