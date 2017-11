Emilio Disi y Susana Giménez tendrá un mano a mano este domingo en el ciclo de la diva, en el que el actor le contará el duro momento que transita, atravesado por un cáncer de pulmón.





Ambos hicieron sketchs en el programa durante más de 20 años. Hace poco, el actor comentó que esos sketchs "le parecía una de las cosas más divertidas de la televisión".





"Tenemos una química especial, con mirarla yo ya sé lo que va a hacer y a ella le pasa lo mismo", agregó.

Emilio reveló la semana pasada que padece cáncer de pulmón: "Es una mierda lo que estoy viviendo".





"Ayer me dieron una especie de alta, pero todo sigue igual y no cambió en nada. Estuve internado en el Fleni, salí y entre varias veces... Está localizado y tengo que empezar con quimioterapia. Después de esto me tengo que operar, de acá a un mes aproximadamente. Ahora estoy en mi casa, me acompaña mi mujer. No puedo contar más nada, tengo fe de que voy a salir de esto", añadió.





Al enterarse de la noticia, Susana lo llamó por teléfono para brindarle todo su apoyo y el actor accedió ir este domingo a su programa, en un encuentro que será muy especial.