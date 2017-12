Embarazo de riesgo

Lola Bezerra

"Amigos!! Ya puedo contarles! Dios otra vez me bendijo... voy a ser MAMA!!!! Por segunda vez!!!! Gracias Dios y a mi marido tbm no", expresó con alegría.

La modelo dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó sobre este embarazo: "Estoy feliz, estoy de 11 semanas. Es un varoncito así que imaginate la alegría que tengo, voy a tener la parejita".



"El nombre del bebé todavía no sé, no me convence ninguno por ahora", cerró la mujer de Fernando Expósito.