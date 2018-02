¿El verdadero amor de Eva Bargiela es Matías Rossi?

Sin duda alguna, Eva Bargiela no la pasó para nada bien cuando se conoció la noticia del romance de Facundo Moyano con Nicole Neumann. Sucede que cuando el diputado empezó a verse con Nicole no estaba del todo cerrada la puerta de su anterior relación.





Eva se enteró por los medios de comunicación que Connie Ansaldi, por ese entonces compañera de Nicole en "Cortá por Lozano", había sido la celestina de la pareja que ocupó las principales tapas de revista.

Embed Una publicación compartida de eva (@evabargiela) el Feb 25, 2018 at 1:27 PST





"Me da mucha vergüenza tener que pasar por esto. No me genera mucho porque en definitiva yo estaba en pareja con una persona que no era como yo pensaba. Al principio me sentí un poco mal y después es más de lo mismo. Me alegro que se haya terminado porque Facundo no es lo que yo pensaba que era", le dijo Eva hace varios meses a Primiciasya.com.





Afianzada el noviazgo entre Moyano y Nicole, Bargiela fue vinculada con Poroto Cubero, precisamente, ex de Neumann, pero nunca hubo relación entre ambos y siempre lo negaron.





En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Eva aclaró: "No pasó nada, coincidimos en un boliche de casualidad por amigos en común. Nos saludamos y cruzamos dos palabras. Nada más que eso".





Y agregó: "Todos están esperando que pase algo entre nosotros, pero nada que ver. Yo no lo conozco tanto. Teníamos amigos en común ese día y tampoco me voy a ir a mi casa por si alguien piensa algo raro".

Embed Una publicación compartida de Matias Rossi (@misil1misil) el Feb 7, 2018 at 12:06 PST

Sin embargo, ahora que el hijo de Hugo Moyano y la conductora pusieron fin a la relación, todos hablaron de un posible reencuentro entre el Diputado y la asistente del Guido Kaczka en la pantalla del Trece.

Pero, nadie sabe que nada de eso es cierto porque Primiciasya.com pudo averiguar que Eva mantendría un romance con el corredor del Turismo Carretera, Top Race y Súper Tc 2000, Matías Rossi.

Embed Una publicación compartida de Matias Rossi (@misil1misil) el Feb 25, 2018 at 3:18 PST

Los chicos mantienen el perfil bajo pero no son pocos los que aseguran que estarían juntos desde hace varios meses. Sin embargo, a Bargiela le sirve mucho más mantener viva la historia de Moyano y Cubero siendo que se viene el "Bailando 2018" y tiene ganas de participar.