El Polaco: "Estamos bien y comencé a seguir a mi ex por Alma"

Durante el fin de semana, Mimi Alvarado, la novia de "El Tirri", publicó en su cuenta de Twitter una imagen donde se ve que El Polaco le habría mandado una solicitud de seguimiento en Instagram a Valeria Aquino, su ex y mamá de una de sus hijas.





Hasta el momento y después del escándalo por la causa de violencia de género, el Polaco y ella no tenían relación en la red social.





Sin embargo, ahora al cantante se lo ve alejado de Silvina Luna porque ni él ni ella postean fotos juntos en las redes. Por tal motivo, los rumores de crisis cobraron fuerza.





"El Polaco le pide solicitud de amistad a su ex @ValeriaRAquino, ¿querrá volver a masticar a esa pollita? ¡Feliz sábado! ¡Qué lindo día de Sol! Saludos a la Luna... pronto habrá un eclipse", escribió Mimi junto a la imagen.





Embed El pola le pide solicitud de amistad a su ex @ValeriaRAquino querrá volver a masticar a esa pollita? Feliz sábado! que lindo día de Sol! Saludos a la Luna... pronto habrá un eclipse.... pic.twitter.com/vPcT3n4a3B — MiMi ♍️♀️ (@Marielitamimi) 17 de febrero de 2018





Valeria contó: "No tengo idea de la relación entre ellos. Me importa nada. Somos papás de Alma y él me siguió, lo acepté y seguí también. No veo nada malo en eso. Guste o no al resto. Estamos unidos de por vida con nuestra bebé. Y eso es lo que cuidamos".





Además, Silvina Luna aseguró que está todo bien con Ezequiel Cwirkaluk: "No estoy enojada y estamos juntos. Pregúntele a él. Igual está todo bien, ¿por qué voy a estar enojada? Tienen una hija juntos y no hay nada de malo que se sigan, yo lo sabía. Mimi está equivocada, no inventen cosas que no son".





También habló el cantante y aclaró que "nos comenzamos a seguir con mi ex por Alma porque somos los padres nada más, y con Silvina estamos juntos y bien. No pasa nada".