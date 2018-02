El peor momento de Andrea del Boca

Andrea del Boca no pasa un buen momento. Por un lado, en las últimas horas se conoció un escándalo de la época de su relación con el músico Silvestre.





Y es que el cantante sostuvo que la madre de Andrea le había pedido que invitara a su hija a salir para luego desilusionarla y dejó entrever que buscaban mediatizar el posterior romance.





"Yo estaba en el camarín de ATC y entró Ana María Castro, la mamá de Andrea y me dice 'José, te tengo que pedir un favor. Andrea llora todas las noches por vos. Invitala y desilusionala'. La invité a tomar un café, traté de desilusionarla pero fue al revés. Se enganchó más. El único que sabía que salía con ella era mi representante y él me aseguró que no contó nada. La que había hecho pública la noticia había sido la familia Del Boca para mediatizar el tema y que se hablara del romance Andrea-Silvestre", recordó.





"¡¡Qué vergüenza!! ¡¡Qué poco hombre!! Después de 36 años, y por promoción, miente sobre mi madre y sobre mi vida", tuiteó Del Boca en modo de descargo.





Como si esto fuera poco, la actriz tenía que enfrentar el 19 de febrero al juez federal Sebastián Ramos para tomarle indagatoria en la causa por supuesta defraudación al Estado en el uso de dinero público para filmar la telenovela Mamá Corazón.





Sin embargo, pidió que se postergue la convocatoria por los problemas de salud de su padre por lo que el juez Ramos decidió reprogramarla para el 14 de marzo.





Andrea esta muy preocupada por la salud de Nicolás Del Boca e incluso esta repercusión mediática con Silvestre habría provocado que se descompensara.