El pedido de Lourdes Sánchez al Chato Prada en el día de su cumple

Lourdes Sánchez vive uno de los cumpleaños más inolvidables. La conductora infantil celebró sus 32 años el fin de semana con un asado junto a un grupo de amigos.

"En realidad una amiga, Vane, me hizo un asado sorpresa con su familia. Fue algo muy íntimo. La pasamos muy bien", contó la mujer del Chato Prada, con quien tuvo a su hijo Valentín ya de dos años de edad.

Y agregó: "Pero en realidad festejo este lunes con una súper merienda con los amigos más allegados en mi casa. No me gusta festejar mucho, pero haré algo con cosas muy ricas".

Por último, contó qué le pidió que le regalara su pareja: "El Chato me pregunto esta mañana, porque siempre me pregunta qué quiero, pero le dije que no quería nada. De última le pedí que me diera plata para las vacaciones, me voy a Miami el miércoles y me compro el regalo allá".