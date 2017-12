El noviazgo no lo favoreció

No es la primera vez que Facundo Moyano tiene un noviazgo con alguien del medio artístico. Sin embargo, el Diputado del Frente Renovador no suele hablar demasiado de su vida privada.No obstante, en su paso por el ciclo Tiene la Palabra, en TN, el hijo del líder sindical habló de su relación con Nicole Neumann: "La exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole, no me favoreció demasiado. La frivolización nunca favorece en la política", expresó Facundo.

Distendido, Moyano también reveló cómo fue el inicio del romance. "La conocí por una amiga que trabaja en televisión. Subió una foto en Instagram con ella, y yo le escribí: 'Qué ¡Qué linda que es! siempre me gustó'. Le comentó a Nicole, y ella le dijo que yo también era lindo. Así que ahí empezamos a laburar", rememoró entre sonrisas.

Por otro lado, algo que generó ruido en el entorno de la pareja fue que decidieron pasar Navidad por separado. Es que mientras la modelo se quedó en Buenos Aires, Moyano festejó en Mar del Plata.