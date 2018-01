Este miércoles, desde Carlos Paz, donde realiza Acaloradas, junto a Claribel Medina, Dorys del Valle y Alejandra Rubio, Andrea Rincón confesó que su corazoncito anda a la búsqueda de alguien que lo enamore.

"Es un llamado a la solidaridad", manifestó Andrea al respecto de su actualidad sentimental. "Estoy muy, muy sola", remarcó la morocha.

Luego, la ex Gran Hermano explicó los motivos por el cual no logra conocer a alguien con quien compartir sus días: "A ver si la entienden. Llegamos como a las 6 de la mañana. Me acuesto a dormir; desayuno y me vuelvo a subir al micro: esa es mi vida", confesó la intérprete, quien no se resigna a la soledad.

"Tengo muchas ganas de conocer a alguien", volvió a suplicar Andrea Rincón, quien luego de mostrarse con tanta necesidad de cariño, seguramente, no demore en encontrar quien la mime como ella se merece.





