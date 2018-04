América



En un momento, la joven tuvo que levantarse de su asiento para evaluar a un participante y se generó una fuerte discusión.



Nai dijo "me mojé toda" al momento de dejar al silla, todos se rieron al pensar que lo dijo en un sentido sexual, aunque luego realizó la aclaración que generó el revuelo: "Con el asiento, no, pará... No soy como las bailarinas que están todas alzadas che", arrojó.



Lógicamente, una de las integrantes del staff del programa, le respondió e inició la discusión: "Pará, porque si querés prensa, bajá un cambio".



Awada replicó: "Pará Xipolitakis" haciendo referencia al parecido de la joven con la vedette. Aunque la bailarina, no se achicó: "Bajá un cambio. este es nuestro trabajo ¿sabes? Si vos te vas a yirar por todos lados no es nuestro problema".





Nai Awada estuvo como invitada en el programa de música tropical, "Pasión de Sábado" que se emite por la pantalla deTV y se vivió un tenso momento luego de un desafortunado comentario de la actriz.