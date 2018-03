El enojo de Noelia Marzol

Noelia Marzol fue acusada por un medio de "cosificar a la mujer" por una performance de baile que compartió en las redes sociales.

Furiosa, la bailarina aclaró que se trata de un baile profesional y parte de su trabajo.

"Soy bailarina. Bailo desde los 4 años. Representé a mi país en el exterior. Estudié en el IUNA (Instituto Universitario Nacional de Arte), en la escuela de Julio Bocca, formé parte de la compañía de teatro musical de Ricky Pashkus. Fui bailarina de diversos programas y espectáculos. Soy acróbata...", lanzó Marzol.

Luego fue por más y se mostró muy angustiada: "Yo me sentí cosificada al ser calificada como 'modelo' cuando llevo años rompiéndome el orto para hacer cada día mejor mi trabajo. Soy BAILARINA y ACTRIZ, pese a quien le pese, esa es mi formación. Yo me sentí cosificada porque al parecer y, por ser mujer, no puedo usar ropa ajustada. Yo me sentí cosificada porque un bailé profesional, en su opinión, me cosifica".