El enojo de Luis Novaresio: "Dejémonos de joder con Mirtha Legrand"

Mirtha Legrand recibió un premio de Fund TV y aprovechó su momento para hablar sobre la gestión de Mauricio Macri en la presidencia. Dijo que aún lo apoya pero aclaro que "así no se puede continuar".

El que se refirió a los dichos de la diva fue Luis Novaresio quien aseguró: "Me parece que sobre-valoramos mucho lo que dice Mirtha Legrand. No es una persona más, pero de ahí a hacer un diagnóstico técnico sobre el dólar... Le admiro la autoestima a Mirtha. Yo creo que Mirtha está convencida que Macri ganó por ella, pero le quiero decir que no", inició el periodista.

"La gente no vota a Macri por Mirtha. Me preocuparía muchísimo si el Gobierno cambia de gabinete por lo que dijo Mirtha Legrand", dijo Novaresio y remató: "¿Ustedes creen que Macri ganó porque estaba Mirtha Legrand o porque enfrente estaban Scioli y Aníbal Fernández?" ¡Entonces dejémonos de joder con Mirtha Legrand!", estalló.

Así se debatió este tema en "Pamela a la Tarde"

