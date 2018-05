Siguió: "Fue mi cumpleaños, fuimos a cenar y a festejar a una disco en MDQ. Como vio que no tenía protagonismo y los chicos no le daban bolilla, que ella está muy pendiente de eso, empezó con que se quería ir y le dije que no podía, porque me arruinaba el cumpleaños. En el boliche podía sentarse y estar tranquila. Empezó a los gritos, pidió el tapado, se fue y pensé que iba a volver".

"Le di plata para que se vuelva en micro o tren. Ahí se fue pero después veo que se quedó en la calle. No quiso que la ayude. Me decía que me iba a hundir, con todo lo que la ayudo y hago por ella. Le avisé a la hermana y me dijo que me quedara tranquilo. Ella ya está en Buenos Aires, hablé con la hermana y me dijo que está en el lugar donde alquila. Está bien económicamente. Es muy ventajera en ese sentido, quiere que le regalen todo por ser Zulma Lobato. Tiene sus dólares guardados", finalizó Reyes.