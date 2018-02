Pau Linda se encuentra viviendo hace meses en Cancún, México, y desde allí comentó a este medio la desagradable situación que vive con un hombre con el que estaba saliendo.

"Estoy en problemas acá. Me metí con un tipo que resultó trabajar para los narcos. A través de dos personas, me mandaron que me quieren hacer desaparecer. El tipo me pegó y yo lo denuncié", empezó declarando.

"La Policía tiene que mandar oficio para citar a esta persona, que es holandés y tiene el nombre trucho. Está en mi edificio. Tengo miedo, hice una denuncia y me amparan, pero ellos tienen mucho poder. Tengo la foto de él pero no sé a dónde acudir. La Policía acá es muy coimera", amplió.

"Esta gente trabaja para uno de los cárteles de Cancún y tienen todo comprado, hasta a la Policía. Le va a salir más caro contratar sicarios y mandarme a matar, que hacer lo que tiene que hacer. No sé cómo manejar el tema. Quiero que en Argentina sepan de la situación que estoy viviendo acá".

Pau reveló: "Parece ser una persona peligrosa. Lo encubren y las autoridades no se mueven como deberían. Dice que trabaja en Cancún, en la Riviera Maya y que tiene una finca en Ibiza".

Cerró: "Quiero que se enteren antes que me maten. Hice la denuncia por dos amenazas. Esta gente coimea. Soy capaz de irme a EEUU y que me ayude el FBI. Hay peligro de fuga de esta persona".