El dolor de Cris Morena

Cris Morena enfrenta otro durísimo golpe tras el fallecimiento de su madre. Entrevistada en un ciclo radial, la productora reveló que a pesar de haber estado de viaje, llegó a tiempo para despedirse de su querida mamá.

"Tomás cumplía años y fui a verlo, le pedí a mi madre que me esperara. Por esas cosas singulares salía de Ezeiza y me llamaron del hospital para decirme que respiraba mal", arrancó a contar Cris, en Con todo el país, por Radio Nacional.

"Logré a reunir a la familia, vino un sacerdote y cuando dijo 'Amén', mamá dejo de respirar, muy suavemente. Me esperó y en ese momento fue justo en el Amén, estábamos todos alrededor de ella, a veces hay muertes dulces", relató luego.

Finalmente, Morena, se refirió al suicidio de la ex Casi Ángeles, Belén Persello, el pasado viernes: "Perdón que en Twitter no escribí nada sobre eso ni sobre lo de mi mamá, hay temas que son un poco privados, no quería que se transformara en algo del show mediático".