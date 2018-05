Este viernes, luego de que ayer negara estar de romance con el hombre que apareció junto a ella en la foto que Ángel de Brito publicó en Twitter Cinthia Fernández se quebró al contar de qué manera su ex, Matías Defederico, le anunció que había firmado el divorcio.

"Él eligió separarse. Debe estar contento. Matías ya firmó el divorcio, yo todavía no. Es más, me enteré de un momento para el otro. Estábamos hablando de otras cosas y antes de cortar el teléfono me dijo 'mirá que a la tarde firmo el divorcio'. Me enteré así y me cayó como un balde de agua fría... Hoy esto se puede hacer así, pero es fuerte. Es cerrar una historia de muchos años, y me lo enteré así", arrancó a contar.

Luego, Cinthia se quebró, pero continuó hablando: "Se cerró la historia y me quedé como 'chau'. Me emociono porque estuve siete años con él y se me vienen un montón de recuerdos. No sé, abrazame. Me pareció duro, pero lo respeto".





