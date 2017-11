El descargo de Ari Paluch tras la denuncia por acoso sexual

Denunciado por acoso sexual, Ari Paluch se mantuvo en silencio todo el fin de semana. Pero este lunes habló en su programa radial, "El Exprimidor" (Latina FM 101.1).





"He sido difamado de una manera demoledora y no he respondido a ninguno de los medios que tan amablemente se han acercado, pero quiero usar mi programa de radio para hacer mi descargo. Lo usaré un par de minutos cerca de las 8", dijo en el inicio de su programa.





Y luego, antes de finalizar, el conductor habló de la acusación de Ariana, una microfonista del noticiero que él realiza por A24, que denunció ante las autoridades del canal que él le había tocado la cola.





"Hay una situación que me ha tenido en los medios, en las redes. Y lógicamente cuando sucede esto se interesan por la opinión de uno", indicó. Y agregó: "Es muy desagradable y me parece injusto, pero entiendo que son las reglas del juego".





Paluch remarcó varias veces que no tuvo malas intenciones ni quiso propasarse con la mujer y definió el episodio como "un accidente indeseado y repudiable".





"Simplemente, cuando me quiero despedir de la chica, toco con una de mis manos su cadera. Me di cuenta de que había tocado una parte más íntima. Inmediatamente le dije 'disculpá'", explicó.





"Lo que se está diciendo no se ajusta a la realidad. No tuve ninguna intención. Y lo juro por mis hijos", finalizó.