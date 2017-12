El delicado estado de salud de Emilio Disi

Tras haber estado unos días en el instituto Fleming, Emilio fue dado de alta el miércoles y aunque ya se encuentra en su casa, deberá estar con alguien que lo atienda día y noche durante un mes, aproximadamente, hasta que él recupere fuerzas.





"No tiene fuerzas ni para pararse", contó Laura, mientras la familia espera que la obra social le de una respuesta y le brinde las personas que el actor necesita para que lo asistan.





Mientras tanto, ella y su mamá Elvira, mujer y compañera incondicional de Disi desde hace casi tres décadas, lo cuidan: "Nos turnamos. Pero nosotras no tenemos fuerza. Mis otras hermanas están de viaje, ayudan mucho mis hijos, sus nietos, pero ellos trabajan y estudian todo el día. El otro día mi mamá se cayó con él cuando lo ayudaba a levantarse, se fueron los dos de cabeza, pero están bien", contó en charla con Teleshow, Infobae.







A pesar de que físicamente necesita ayuda para moverse, Emilio se encuentra muy bien de ánimo y regresar a su hogar, sin dudas colaboró para eso: "Está feliz", aseguró su hija, que confesó que su papá "es un mal paciente que no hace caso" y contó que, fiel a su estilo, está siempre haciendo chistes.

Recordemos que el 25 de octubre pasado Emilio Disi le contaba a PrimiciasYa.com sobre su enfermedad.

"Me dieron una especie de alta, pero todo sigue igual y no cambió en nada. Estuve internado en el Fleni, salí y entre varias veces... Está localizado y tengo que empezar con quimioterapia. Después de esto me tengo que operar, de acá a un mes aproximadamente. Ahora estoy en mi casa, me acompaña mi mujer. No puedo contar más nada, tengo fe de que voy a salir de esto", dijo.