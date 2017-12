El Bailando fue una "experiencia increíble"

Micaela Viciconte dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y se refirió a la nueva consagración de Flor Vigna en el "Bailando" e hizo un balance de su participación personal en el certamen.

"Mi experiencia fue increíble, jamás pensé entrar y justo Nai (Awada) había renunciado y Tinelli me dio la posibilidad de que ingrese en las últimas instancias así que obviamente lo disfruté, la experiencia fue increíble", comentó Mica.

"Me fui súper contenta, obviamente me hubiese encantado llegar a la final. Iba a ser muy difícil porque me iba a tener que aprender ocho ritmos de los cuales mucho no había bailado porque estaba Nai", añadió.

Y argumentó por qué había declarado que iba a ganar Vigna: "Había dicho que ganaba Flor pero porque Combate tiene algo que la gente que sigue al programa es muy fan y nos vio crecer a los dos en el medio ahí. Éramos dos pibas que no estábamos en la tele y teníamos nuestras vidas y laburos".

"Se nos dio a las dos entrar a un programa y nos fue bien, así que súper agradecidas. La felicito, la gente es muy fan y súper amorosas con nosotras. Y hablo por los dos fans directamente. No tiene explicación porque ellos hacen lo que sea para verte feliz y que crezcas en tu carrera. Hacen todo. Para mí, más allá de que fue parejo, lo ganaba Flor seguramente".