El autor de "Maze Runner" James Dashner, quien enfrenta acusaciones de violencia sexual, fue abandonado por su agente literario.





Michael W. Bourret dijo en un comunicado a The Associated Press el miércoles que "dadas las circunstancias" no puede representar más a Dashner.





"No podía seguir trabajando con la conciencia tranquila con James, y lo dejé ir ayer", dijo Bourret.





Una serie de comentarios en el sitio de School Library Journal incluía acusaciones contra Dashner, el autor de "Thirteen Reasons Why" Jay Asher y otros populares escritores de literatura juvenil. Esta semana el director de la Sociedad de Autores e Ilustradores de Literatura Infantil dijo a AP que Asher había sido expulsado. Una vocera de Asher disputó el hecho de que hubiese sido expulsado, pero confirmó el miércoles que su agente lo había dejado.





"El señor Asher ya no trabaja con la agencia Andrea Brown", escribió Tammy Taylor en un correo a AP. "El respeta y entiende su posición, ante el clima actual".





La editorial de Dashner, Random House, no respondió a las solicitudes de comentarios. "The Maze Runner", una distópica serie de ciencia ficción que ha vendido millones de ejemplares, también ha sido llevada a una lucrativa serie de películas. La más reciente cinta, "Maze Runner: The Death Cure", se estrenó el mes pasado. En 2017 Random House anunció que Dashner estaba trabajando en un libro para adultos, "The Waking".





El servicio de noticias sobre la industria editorial Publishers Lunch reportó primero que los agentes de Asher y Dashner habían dejado de trabajar con ellos.