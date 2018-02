"El 95 por ciento de los actores debe soñar con estar en el Bailando"

Atilio Veronelli y Tamara Gala se postulan definitivamente para estar en el próximo " Bailando ".





El actor y director teatral comentó sobre esta idea que surgió hace unos días.





"Lo de me postulo es una pregunta extraña pero a mí me parece bárbaro el programa y siempre hablamos con Tamara (Gala) a quien conozco por nuestra común amiga Nazarena (Vélez) porque ella me carga que no puedo moverme y como ella es bailarina yo le explico que cuando era jovencillo, como una frágil gacela, bailaba con Pepito Cibrián a los 25 años", dijo Atilio.





"En aquel momento hice dos o tres comedias musicales con coreografías y las sabía y hacía bien. Me parece bárbaro si llegamos a ir con Tamara. Además me muero de risa porque es una loca muy divertida. Yo la admiro. El que se la toma en serio debe estar muerto en la casa pero te divierte. Nos nos parece mala idea, el representante nuestro nos consultó y me parece que no es mala idea", añadió.





Y cerró sobre el certamen y la popularidad del mismo: "Todo el mundo quiere estar ahí. Me parece que el 95 por ciento de los actores debe soñar con que se le transforme la vida y estar en el Bailando por ahí no, cada uno es cada uno. Yo te cuento lo mío".