Duro recuerdo

En la noche del sábado, Ulises Bueno estuvo en "PH: Podemos Hablar", programa de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff , e hizo un fuerte relato de la noche en que murió su hermano mayor y reconocida figura del cuarteto, Rodrigo.





"Yo cumplía 15 años y estaba festejando en mi casa. Esto fue una madrugada del sábado y habíamos hablado de ir a pescar el lunes", comenzó contando Ulises.







Y continuó: "Me acosté a dormir. Como todo adolescente, recién estaba empezando a consumir alcohol y me quedé dormido. Me despertaron a las 4 de la mañana, me contaron y yo decía que era mentira, que no podía ser. Hasta que me pusieron la tele y ahí vi el cuerpo tapado. No lo podía creer. No quería creer que era él...".





"Me agarró una desesperación tremenda. No sabía cómo contarle a mi mamá, que estaba durmiendo. Corrí como dos kilómetros a la nada, de la desesperación", reveló.







"El que no lo quería lo empezó a querer después de la tragedia", finalizó Ulises.