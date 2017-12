Nicole Unterüberbacher Neumann, más conocida como Nicole Neumann, es una de las modelos más conocidas del país, no sólo por su belleza y carisma sino porque lleva más de 30 años en la profesión. Aunque tiene 37 años, con sólo cuatro comenzó a dar sus primeros pasos en el modelaje publicitario de televisión.



La primera Lolita del país, tal como fue titulada en su primera tapa de revista, trajo polémica en su momento. Es que la pequeña Nicole tenía solamente 12 años y no era normal ver a una chica de tan corta edad en la pantalla. Aunque asegura que lo disfrutó y no se arrepiente de haberlo hecho, también confiesa que no dejaría que sus hijas lo hagan.



La vida de Nicole es muy intensa y comenzó en Buenos Aires el 31 de octubre de 1980. Al poquito tiempo se fue junto con sus padres, la empresaria Claudia Neumann y el empresario Bernd Unterüberbacher, a vivir a Salzburgo, Austria, lugar de nacimiento de su papá.



Al poco tiempo sus padres se separaron y Nicole, con sólo un año, se vino a la Argentina con su mamá. Ya con cuatro años empezó a participar en publicidades y a la edad de 12 fue vista por Pancho Dotto, quien la eligió para sumarse a su staff y comenzar a caminar sobre la pasarela.



Con el reconocido empresario duró solamente un año, ya que luego fue representada por su madre. Ese mismo año desfiló junto a Roberto Giordano en Punta del Este.



Desde aquel momento Nicole nunca paró y empezó un ascenso en su carrera que la tiene al día de hoy como una de las personas más reconocidas del país en el rubro de la moda. Claro que también tuvo una extensa trayectoria en la televisión trabajando en diferentes programas como 90-60-90, Estilo Nicole, Animales Sueltos, Loco por vos, Botineras y tuvo dos etapas en el "Bailando por un sueño", primero en el 2011 y luego en el 2016.



Actualmente, Nicole está con su programa Tardes nuestras, en el nuevo canal Kuarzo Entertainment, junto con el mendocino Robertito Funes Ugarte. También es panelista en el programa Corta por Lozano, conducido por Verónica Lozano.



Ahora Nicole vendrá a Mendoza a participar en el megadesfile Noche de Gloria, organizado por los hermanos Canci el próximo sábado 16 en el mítico Cerro de la Gloria. Previo a su visita a Mendoza, la modelo habló de todo con Diario UNO, incluso sobre su relación con Facundo Moyano, hijo del reconocido gremialista Hugo, y también de su ex pareja, el jugador de fútbol Fabián Poroto Cubero.

–Tenés tu programa propio y también estás como panelista en Cortá por Lozano...–Sí, estoy muy feliz, ha sido un año con muchas cosas. Estoy en vivo dos horas todos los días y eso te da un entrenamiento enorme y es muy intenso. Estar con Vero (Lozano) me encanta y aprendo muchísimo de ella. Hacía mucho no estaba y me fui volviendo a aclimatar de lo que es el vivo.–¿Cómo te llevas con Robertito? ¿Te cuenta cosas de Mendoza?–Me llevo súper, tiene mucha onda y por suerte hemos logrado una muy buena química. Entablamos una muy linda amistad. Me habla un montón de Mendoza y de su familia. A mí me encanta Mendoza, tuve una pareja que tenía un amigo allá entonces he ido mucho. Me fascinan los paisajes, el lugar, la gente, siempre que voy disfruto mucho y la paso divino. Igual en todo el interior la gente es muy agradecida y eso me encanta.–Además te conocés hace mucho con Canci...–Sí, con Gabriel nos conocemos hace un montón. Yo empecé a trabajar en el '92 y a Gaby lo conocí por ahí. Tenemos muy buena onda, siempre nos quedamos hablando antes y después de los desfiles, e incluso a veces nos mensajeamos.–¿Qué recuerdos tenés de tus comienzos?–Empecé a trabajar haciendo publicidades en tele a los cuatro, pero lo que más me acuerdo es que a los 12, cuando empecé a desfilar, se originó toda la discordia sobre si tenía que trabajar a esa edad o no y todo eso, fue un lío. La verdad que yo siempre lo disfruté muchísimo.–¿Dejarías que tus hijas sigan ese camino?–Ellas no, prefiero que sigan un curso más natural (risas). Que terminen el colegio, vivir las etapas correspondientes, irse de viaje de egresados, todo eso que yo no viví. No pude hacer mi viaje porque tenía que trabajar. Me gustaría que ellas vivan todo eso y que después hagan lo que quieran hacer.–¿Que sean modelos?–No sé, que hagan lo que les guste. Es duro el medio, por ahí me gustaría que ellos no vivan todo, ahora con las redes sociales es todo más expuesto y me da mucho miedo. Que hagan lo que ellas tengan ganas. En este rubro hay mucha frivolidad y competencia.–¿Cómo viviste estar en el " Bailando por un sueño " el año pasado?–Estuvo buenísimo, fue mi mejor bailando, mostré, viví todo lo que pude, aunque estuvo mezclado con un momento emocional bastante complicado. Estuve muy vulnerable en los momentos que no me tocaba bailar, pero en cámara me tenía que demostrar fuerte. Los ensayos me sirvieron mucho para tener la cabeza en otro lado y es un placer estar en la pantalla con Marcelo (Tinelli).–¿Ahora cómo estás desde lo emocional?–Acomodándome. Tengo que apoyar a mis hijas y de a poco me voy reencontrando con todo desde sentimientos hasta emociones propias.–¿Cómo te llevás con que la prensa esté atrás tuyo mientras comenzás a salir con Facundo (Moyano)?–La verdad, molesta un poco porque desgasta que estén ahí expectantes de qué hacemos o qué no. Entiendo que forma parte de esto, pero es como que no te dejan ser. Hay que tratar de manejarlo lo mejor posible, pero como todos hay días buenos y días malos, pero ante todo tengo una buena relación con la prensa.–Cubero dijo que peleabas mucho con Moyano y que eras muy celosa...–Lo vi y me han preguntado un montón. Para empezar nunca fui celosa, es raro que alguien opine como si estuviera adentro de algo que no vivís el minuto a minuto. Me parece que no corresponde que hable.–¿Cuántos perros tenés?–En total tengo 34 perros, pero convivo en el día a día con cuatro. Está todo muy organizado y están en una chacra.–¿Cómo ves las políticas que se están llevando a cabo con los perros?–Me parece que falta bastante, aunque se está haciendo un montón. Ahora hay programas del gobierno de vacunación, quirófanos ambulatorios que castran y se está trabajando, pero también es verdad que falta mucho. Las redes sociales ayudan a concientizar mucho además de colaborar a buscar tránsito o ayudar a encontrar algún perro perdido.