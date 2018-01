Diego Ramos recordó "Verano del 98'" a 20 años de su estreno

El 12 de enero de 1998 llegó a la televisión argentina la ficción "Verano del 98'", que superó ampliamente las expectativas que tenían planteadas los productores.





La ficción fue protagonizada por Fernán Mirás, Nancy Dupláa y un gran elenco entre los que se encontraba Diego Ramos, haciendo el papel de Bruno Beláustegui.





El reconocido actor se sumó al proyecto de Cris Morena para los últimos 57 capítulos y recordó a una de las novelas que marcó una época en la TV argentina.





"Parece que fue hace menos, es raro que haya pasado tanto tiempo. Marcó a cierta juventud de esa época. Hay mucha gente que recuerda esa época, marcó su juventud, sus amores, su adolescencia", remarcó Diego.





Verano del '98 - Bruno enojado con Celina



"Apuntaba a un público, a un target de chicos adolescentes. Era un programa muy fresco, desde la imagen y las situaciones que se generaban. Viéndolo ahora es muy inocente. En 20 años cambiaron mucho las cosas. Parecíamos tarados en cierto punto", agregó Ramos.





Y sumó: "Yo entré como adulto en la ficción. Las historias eran ingenuas. Las historias fueron trocando desde lo más básico a otras cosas más inverosímiles. Se van generando esos éxitos, no como Verano, sino de otra manera. Van cambiando las épocas. Hicimos una reunión por los 25 de Montaña Rusa, tenia una inocencia que Verano no. Lo mismo con Casi Ángeles. Hoy los chicos no son tan naif, tiene que ver con la cantidad de información que tienen".





"Lo recuerdo con mucho cariño, es muy loco que se iban corriendo a ver la serie. Formando parte de su vida".