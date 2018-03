Diego Moranzoni denunció estafa

Diego Moranzoni contó desde las redes sociales que fue víctima de una estafa al ser contratado para conducir un evento en el interior y que no recibió el pago acordado.

PrimiciasYa.com se contactó con el conductor de "Peatonal", CrónicaTV, quien explicó lo que pasó: "Me llamaron el fin de semana para conducir un evento en Rawson el viernes, sábado y domingo. Vinieron a mi programa y como yo soy confianzudo les dije que me pagaran todo allá. Tocaban El Chaqueño Palavecino, Volcán y Los reyes del cuartero. Como no había gente, de las tres fechas hicieron sólo una".

"No me pagaron el cachet acordado por la conducción y me dieron un cheque que no tiene fondo. Yo arreglé todo, conduje la primera noche y la segunda noche, que se presentaba El Chaqueño, suspendieron el show".

"Los organizadores son Alberto Fischman y Ulises Romano de Fernética. El Chaqueño cobró todo de ante mano, yo de confianzudo", finalizó Moranzoni.