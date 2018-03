"Denver" de "La casa de papel": "Estoy enamorado de Ricardo Darín"

La Casa de Papel es la serie de televisión española que está rompiendo todos los récords de audiencia y que se convirtió en furor en varios países del mundo. Y "Denver" asegura estar enamorado de Ricardo Darín





Protagonizada por Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Alba Flores, Miguel Herrán, Paco Tous y Jaime Lorente López, entre otros actores destacados, la ficción que se puede ver por Netflix , arranca en su primera temporada con el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España





El golpe está planeado por El Profesor (Álvaro Morte) con una ejecución perfecta de los atracadores, quienes llevan los nombres de distintas capitales de países.





Este jueves, en el marco del éxito alcanzado por la serie, en Confrontados, Rodrigo Lussich dialogó con uno de los protagonistas más carismáticos del programa: "Denver", rol interpretado por el actor Jaime Lorente López.





"Llegué a través de un casting. Me pasaron una secuencia del primer guión y fui a hacer la prueba. Hice una prueba y fue suficiente", arrancó a contar Jaime.





Por supuesto, Llorente López se refirió a la risa característica de "Denver": "Cuando me enviaron el guión para hacer la prueba para el casting, en las acotaciones se mencionaba mucho la risa del personaje. Entonces yo entendí que era un elemento importante para construir a Denver. Ahí que me puse yo adelante del espejo del cuarto de baño a reírme de 200 mil formas diferentes. Apareció esta que no está inspirada en nadie, me la inventé. Cuando surgió me hizo tanta gracia que dije: ´Me quedo con esta´".





Entre otras cosas, Jaime se declaró "enamorado de Darín por supuesto" y dijo que sería un sueño trabajar con él: "No es sólo uno de los mejores argentinos, sino del mundo".