Cinthia Fernández y Matías Defederico terminaron con su pareja hace sólo un par de meses. Y, aunque la morocha siempre apostó por la futura reconciliación con el padre de sus hijas, la posibilidad de que eso suceda se le va escapando de las manos con el correr del tiempo.

Este viernes, en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito habló de la soltería del futbolista y reveló el último "levante" del muchacho: "Anoche estuvo en Kika y se fue con una morocha. Pasaron la noche juntos. Se llama Pili. Todavía no hay fotos juntos", dijo el conductor mientras mostraba las correspondientes imágenes.

Luego, fue Cinthia la que dialogó con el conductor y, por supuesto, se refirió a las correrías de su ex en la noche porteña: "Las cosas están igual que siempre, no cambió nada", arrancó a contar.

Agregó: "Mis hijas son chicas y no sé si entienden que estamos separados, sé que piden por él y nada más. Él es un padre responsable".

Finalmente, luego de asegurar que no tiene pensado comenzar una nueva historia de amor con otra persona, Cinthia confesó haber visto las fotos de Matías con otra mujer.

"Yo también las veo... pero, bueno, no puedo hacer nada". "¿Si me molesta ver esas imágenes? No sé si la palabra es molestar. Me duele pero está en todo su derecho. No puedo hacer nada", concluyó Cinthia, dolida.

