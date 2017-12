Daniela Cardone está muy triste por la salud de su gato Sofío

La modelo Daniela Cardone está pasando un momento triste ya que su gato Sofio, de raza persa himalaya, atraviesa un delicado estado de salud y hasta tuvo que recibir una transfución de sangre.

El gato es el abuelo de Matute, el gato que murió el año pasado y que la modelo embalsamó.

"Tengo angustia de dolor por Sofio, tiene de todo, y la está luchando y voy a hacer todo lo que pueda, los que aman a las mascotas saben de lo que hablo. Para mí que Sofio, abuelo de Matute, entre en mi vida, fue maravilloso, sabiendo que tenía 12 añitos, fue increíble lo Lord y la actitud que tiene, nos dimos tanto cariño y respeto. O sea sé que se trata. Voy a luchar por el por el amor que me dio en el tiempo que compartimos juntos. Soy una loca de los gatos. Los amo tanto, su misterio me atrapa y su energía me cura. Los animales son todo en esta vida", escribió la morocha en las redes.